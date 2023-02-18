Жители Белгородской области начали вооружаться: автоматы покупают на черном рынке

Жители Белгородской области России массово стали вооружаться. Оружие, в частности, автоматы покупают на черном рынке.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Совет матерей и жен". В Орловской области страны-агрессора задержали мужчин, которые везли на продажу в Белгород автомат Калашникова.

Оружие собирались продать за 2 тысячи долларов.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль Hyundai Solaris. В какой-то момент водитель авто Рашад Алиев выбросил из окна сверток ткани, в котором оказался АК-74.

Осматривая автомобиль, российские правоохранители нашли под сиденьем еще три заряженных магазина в автомат.

Водитель и его пассажир задержан. Они объяснили, что выполняли работу "курьеров", в частности везли оружие из Москвы в Белгород.

В связи с этим правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ.

Напомним, на территории воинской части в Белгородской области (РФ) российский солдат взорвал ручную гранату. Сделал он это крайне неудачно – из-за этого сдетонировали находившиеся в комнате хранения боеприпасы и вспыхнул пожар на площади 450 квадратных метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белгородской области России при ремонте танка Т-72 сдетонировал боезапас. В результате один танк был полностью уничтожен плюс еще два были повреждены.

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