Враг атакует Киев и область ударными дронами: какие районы столицы под угрозой

В ночь на субботу, 16 ноября, россияне атаковали Киев и область "Шахедами". По вражеским целям работали силы ПВО, раздалось несколько взрывов.

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Об угрозе сообщали в Воздушных силах ВСУ и Киевской городской военной администрации. "Ударный БПЛА на Киевщине курсом на Бровары. Киев – находитесь в укрытиях!" – призывали киевлян.

Мониторинговые паблики сообщали о БПЛА курсом на Оболонский и Голосеевский районы. "2 БПЛА проходят Киев насквозь по северной и южной границе. Курс западный, Правобережье", – также писали мониторы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице, как и в области, работают силы ПВО.

Позже мониторы предупредили, что 2 БПЛА летят на Киев через Троещину. Группа БПЛА с Черниговщины на Киевскую область курсом на Бровары, сообщали в Воздушных силах.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска вечером в четверг, 14 ноября, массированно атаковали Одессу "Шахедами". Оккупанты попали в жилой дом, погибла 35-летняя женщина. Кроме того, в результате обстрелов поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения.

Украина вынуждена защищаться от российских атак постоянно, нашему государству необходима действенная защита от террора, в том числе путем усиления ПВО и возможности уничтожать вражеское оружие на территории РФ, заявил после атаки на Одессу президент Украины Владимир Зеленский.

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