В Белгородской области во время ремонта танка сдетонировал боеприпас: один танк уничтожен, еще два повреждены

В Белгородской области России при ремонте танка Т-72 сдетонировал боеприпас. В результате один танк был полностью уничтожен плюс еще два пострадали.

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Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, пожар на ремонтно-технической базе начался вечером 12 января.

"Из-за пожара на одном танке сдетонировал боезапас, в результате чего он был уничтожен. Огонь перекинулся на два других Т-72, стоящих неподалёку, однако их удалось спасти. Пожарные приехали на место через два часа после возгорания и потушили огонь за полчаса. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, чрезвычайная ситуация возникла из-за нарушения правил пожарной безопасности при ремонте.

Танк Т-72 – основной боевой танк, разработанный в СССР. Был принят на вооружение советской армии в 1973 году. В отличие от засекреченного танка Т-64, Т-72 широко поставлялся как в страны Варшавского пакта, так и на экспорт за его пределы, в частности в Финляндию, Индию, Иран, Ирак, Сирию. До сих пор остается на вооружении многих стран. За 30 лет производства выполнено 14 основных модификаций.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Беларуси снимают с хранения, расконсервируют и отправляют в Россию танки Т-72А. Известно о поставке минимум сотни таких танков в пограничные с Украиной области.

Также из-за больших потерь бронетехники в Украине Россия перебрасывает на войну танки Т-62М производства 1960-х годов. Этой техникой Кремль пытается довооружить оккупантов, понесших значительные потери.

Напомним, что за сутки 12 января ВСУ ликвидировали по меньшей мере 740 солдат армии РФ. Также врага лишили нескольких единиц танков, бронемашин и штурмовика Су-25. Всего с 24 февраля ВСУ уничтожили 3098 российских танков.

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