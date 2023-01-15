В Белгородской области военный взорвал гранату в части: три человека погибли, еще 8 пропали без вести

На территории воинской части в Белгородской области (РФ) российский солдат взорвал ручную гранату. Сделал он это крайне неудачно – из-за этого сдетонировали боеприпасы, которые находились в комнате хранения, и разгорелся пожар на площади 450 квадратных метров.

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В результате случившегося три военнослужащих погибли, 13 (по некоторым данным, 16) человек пострадали, еще восемь считаются пропавшими без вести. Об этом случае 15 января рассказали российские СМИ.

Информацию о ЧП подтвердили местные экстренные службы, но министерство обороны РФ комментировать что-либо не стало.

Возможно, гранату взорвал житель Свердловской области, но информации о его личности или мотивах нет.

По некоторым данным, российские "правоохранители" возбудили уголовное дело.

Как писал OBOZREVATEL:

– 3 января в приграничном поселке Белая Березка Брянской области РФ сержант расстрелял майора в ответ на избиение. Александр Кудилин, как сообщают СМИ, применил против сержанта Владимира Чурилова силу в ходе ссоры. Последний выстрелил, а майор погиб на месте.

– Ранее в Белгородской области во время ремонта танка сдетонировал боеприпас. В результате взрыва один танк был уничтожен, еще два повреждены.

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