Жириновский пообещал 10 млн рублей тому, кто "воткнет флаг РФ над Киевом"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объявил награду в 10 млн рублей тому, кто повесит над Киевом российский флаг.

Как пишет "Газета.ru", с таким предложением он обратился к сотрудникам полиции, охранявшим помещения "Манежа" в Москве во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Кто повесит русский флаг над Киевом – 10 миллионов рублей. Я даю. Просто воткнуть флаг над Киевом. Готовьтесь", – сказал Жириновский.

Также он пояснил, что имел в виду Путин, когда предостерег западные страны от "пересечения красных черт" в отношениях с Россией. Эти слова якобы означают, что в случае "агрессивных действий Украины на Донбассе", Россия может принять ответные меры.

"Президент сказал: мы определим, когда будет эта красная линия, и потом думайте о своем будущем. Поэтому мы решим в Москве, президент решит – вот, пересекли красную линию. И даст приказ. И начнется умиротворение. А это значит – ликвидация тех, кто оказывает вредное воздействие на Донбасс и на нас", – подчеркнул лидер ЛДПР.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 апреля Путин в послании к Федеральному собранию заявил, что организаторы любых провокаций, которые угрожают коренным интересам безопасности России, "пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели".

"Надеюсь, никому не придет в голову перейти относительно России "красную черту". А где она будет проходить – это уже мы будем определять в каждом конкретном случае сами", – сказал он.

"Красными линиями", за которые другим странам Путин посоветовал не заступать, являются вмешательство во внутренние дела России, ее политические процессы и ущемление интересов страны, пояснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.