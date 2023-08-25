Земля им бетоном: после смерти Пригожина под Самарой разворотили кладбище ПВК 'Вагнер'. Фото и видео

В России после смерти военного преступника Евгения Пригожина начали уничтожать могилы ликвидированных в Украине "вагнеровцев". В частности, кардинальные перемены произошли на кладбище ППК "Вагнер" в селе Николаевка Самарской области РФ.

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В соцсетях обнародовали видео, на котором один из наемников возмущается действиями властей после гибели главарей ЧВК Пригожина и Уткина (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Как видно из кадров, все кресты из могил "вагнеровцев" вырвали "с корнем" и вместе с "фирменными" венками сбросили на кучи. Сами могилы сравняли с землей, на их месте работает техника, заливая все бетоном.

"Что вы творите, ребята? Люди погибли за Россию, а вы их с землей сравняли", – возмущается наемник на видео.

Российские пропагандисты уже отреагировали на видео. В РосСМИ появилось "объяснение", зачем разкурочили кладбище ЧВК "Вагнер" под Самарой.

По их словам, кладбище якобы хотят преобразовать: всю аллею, где были похоронены "вагнеровцы", зальют в бетон. А на месте каждой могилы, якобы, должна появиться черная пирамида. Обнародовали даже "план" будущего вида кладбища.

Равнять могилы с землей и заливать в бетон – это, по мнению россиян, совершенно нормально. В этом с ними можем согласиться, ведь это могилы военных преступников. Так и земля им бетоном.

Отметим, кладбище ЧВК "Вагнер" в селе Николаевка Волжского района Самарской области появилось несколько месяцев назад. В марте там насчитывалось примерно 20 рядов могил. Позже рядом с ними появилась стела, на открытие которой приезжал основатель ЧВК Евгений Пригожин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале апреля в разных регионах России, а также на территории оккупированной РФ Луганской области обнаружили семь массовых захоронений наемников ЧВК "Вагнер". В общей сложности на них похоронены по меньшей мере 995 человек.

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