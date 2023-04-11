Контракт окончен: в России и в Луганской области обнаружили семь массовых захоронений ''вагнеровцев''

В разных регионах России, а также на территории оккупированной РФ Луганской области обнаружили семь массовых захоронений наемников ЧВК "Вагнер". В общей сложности на них захоронено как минимум 995 человек. Таким образом, как любит комментировать смерть бойцов глава ЧВК Евгений Пригожин, их контракт закончился.

Видео дня

Об этом пишет ВВС. Отмечается, что многие из похороненных были осужденными и они еще должны были отбывать срок в колониях. Также известно, что родственники порядка 42 захороненных не знали о смерти своих близких и в течение нескольких месяцев пытались их найти (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В апреле текущего года местные жители обнаружили два новых массовых захоронения. Они расположены на Гусинобродском кладбище Новосибирска и на Александровском кладбище возле Иркутска.

"Я нашла брата только благодаря группе в интернете. С октября искала. Из "Вагнера" со мной никто не связался, я сама им звонила. Говорили, что брат жив. А вот он, оказалось, на новосибирском кладбище лежит. А там таких могил еще десятки", – рассказала родственница одного из погибших, захороненных в Новосибирске.

Уже подмечено, что чаще всего "вагнеровцев" хоронят там, где живут их близкие. Но сейчас их начали хоронить в других региона.

На Гусинобродском кладбище Новосибирска есть отдельный участок с 69 свежими могилами. На каждой из них лежит венок с красно-черно-желтой эмблемой, как на нашивках и флагах ЧВК "Вагнер".

Издание нашло упоминания о 52 мужчинах, чьи данные совпадают с надписями на могильных табличках в Новосибирске. И большинство из них были осуждены. Также стало известно, что на этом кладбище захоронены "вагнеровцы" из Красноярского края и Кемеровской области. И всего пять человек жили в Новосибирской области.

Родственница еще одного осужденного, вступившего ЧВК "Вагнер", нашла своего его похороненным на Александровском кладбище Иркутска. Там образовался такой же отдельный участок, как и в Новосибирске.

"Нашего там похоронили, нам не сообщили. Там много уже похоронено ребят и ещё при нас копали могилы", – сказала женщина.

По словам очевидцев, сейчас на одном из участков Александровского кладбища расположено не менее 40 могил с красно-черно-желтыми венками.

В Свердловской области "вагнеровцев" хоронят на кладбище города Березовский. В марте там уже было более 60 однообразных могил с венками в цветах ЧВК "Вагнер", а сейчас их 106.

76 человек родом из Березовского. Причем некоторые из них были осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Такое же массовое захоронение "вагнеровцев" нашли и в Луганске еще в феврале. На тот момент там было 42 могилы заключенных, вступивших в ЧВК. С тех пор на этом кладбище появилось еще 36 могил.

Те, кто узнал о смерти близких, пытаются перевезти их тела после эксгумации в Россию.

Еще 64 могилы с однотипными крестами и венками в цветах ЧВК "Вагнер" были обнаружены на кладбище села Николаевка Самарской области в начале марта. За месяц их число увеличилось почти в два раза – с 64 до 102.

А вот самое большое захоронение – в станице Бакинской. По состоянию на 2 апреля там было уже 607 могил, и их число стремительно увеличивается.

"Нашего Павла похоронили без оповещения родных на этом кладбище. Мы ждали его в марте домой, а в итоге с пенсионного фонда пришло письмо, и узнали о смерти!" – жалуются родственники одного из мужчин, захороненных в Бакинской.

Есть захоронения "вагнеровцев" и в Московской области. Еще в начале февраля жители поселка Фряново обнаружили в соседнем поселке новую кладбищенскую аллею из 22 могил с венками в цветах ЧВК. Причем, никто из захороненных не был им знаком.

В итоге выяснилось, что там были похоронены мужчины из Таджикистана и Кыргызстана, в том числе.

Исходя из данных ФСИН, "Медиазона" пришла к выводу, что только в сентябре и октябре 2022 года при участии ЧВК "Вагнер" на войну отправили порядка 23 тысячи заключенных российских колоний. По данным США, цифра достигает 40 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, в маленьком курортном городке Горячий Ключ Краснодарского края РФ началась "война" представителей правоохранительных органов с ЧВК "Вагнер", которую курирует "повар Путина" Евгений Пригожин. Конфликт возник из-за кладбища ликвидированных "вагнеровцев".

Также OBOZREVATEL писал, что всего за две недели в Горячем Ключе появились десятки новых могил, а именно около 70 свежих захоронений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!