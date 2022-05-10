Здоровье Путина под вопросом, 9 мая он изо всех сил пытался двигаться "как раньше" – Express

Здоровье президента России Владимира Путина находится под вопросом – лидер изо все сил пытался двигаться, "как раньше" во время парада Победы в Москве 9 мая. Также изменился его внешний вид, став более отечным.

На это обратил внимание отставной британский офицер, экс-начальник Генштаба ВС Великобритании лорд Ричард Даннат, пишет Express. Он отметил, что изменения во внешности Путина стали заметны после того, как он вернулся к исполнению своих обязанностей после пандемии коронавируса (чтобы посмотреть новость, доскролльте до конца новости).

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"Кажется, что он двигается не так свободно и легко, как это было раньше. Я думаю, мы все отметили, что на самом деле он выглядит довольно отечным", – сказал Даннат.

Напомним, что в сети потроллили российского диктатора Путина за его внешний вид во время парада на Красной площади в Москве по случаю 9 мая. На фото он больше похож на ворчливого пенсионера под подъездом, чем на верховного главнокомандующего "второй армией мира".

Как сообщал OBOZREVATEL, на недавнем видео, где запечатлен момент встречи Путина с белорусским диктатором Александром Лукашенко, можно отчетливо разглядеть, как правая рука лидера РФ начинает дрожать, и он пытается прижать ее к груди, чтобы остановить тремор.

При этом журналист-расследователь из команды Bellingcat Христо Грозев считает, что слухи о смертельной болезни Путина могут повлиять на готовность российских военных выполнять его самые страшные приказы. Речь идет о возможном использовании химического или даже ядерного оружия в войне против Украины.