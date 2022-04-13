Грозев рассказал, какую роль могут сыграть слухи о проблемах со здоровьем Путина внутри самой России

Слухи о смертельной болезни президента-агрессора Владимира Путина могут повлиять на готовность российских военных выполнять его самые страшные приказы. Речь идет о возможном использовании химического или даже ядерного оружия в войне против Украины.

Об этом в интервью "BBC Украина" заявил журналист-расследователь из команды Bellingcat Христо Грозев. Он отметил, что важен не сам факт того, что действительно происходит со здоровьем Путина, а то, что слухи сеют сомнения не только среди простых россиян, но и среди военных.

"Любое такое сомнение в его, так сказать, долголетии уменьшает шансы и риски, что будут исполнены самые страшные приказы, например, по применению химического и ядерного оружия", – сказал Грозев.

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По его убеждению, от одних только таких слухов "безопаснее всему миру".

Говоря об отсутствии Путина на публике, Грозев подчеркнул, что это тоже может свидетельствовать о том, что планы по Украине идут совсем не так, как надеялись в Москве.

"Его отсутствие связано, с одной стороны, с его местонахождением (по слухам, Путин скрывается в бункере, – ред.), а с другой стороны, пониманием, что все идет субъективно плохо по сравнению с планами", – говорит журналист.

Он отмечает, что такая тенденция существует с начала правления Путина.

"В течение 20 лет Путин пытается исчезнуть из горизонта СМИ, когда есть негативные новости, потому что он не хочет ассоциироваться с негативными новостями", – утверждает Грозев.

Он убежден, что президент-агрессор сейчас, "ввиду паранойи", находится значительно дальше от Кремля, "чем любой другой руководитель предпочел бы", а в Москву приезжает "лишь для показных событий".

Грозев уверен, что в голове Путина "лежит ядерный сценарий" и глава Кремля понимает, что в такой ситуации он не сможет обеспечить себе срочный побег из Москвы, а потому лучше находиться там, где стоит быть "в начале ответного ядерного удара".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российское издание "Проект" сообщило, что Путин интересовался темой онкологических заболеваний. Рядом с ним также часто есть врачи, специализирующиеся на лечении раковых заболеваний.