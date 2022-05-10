"Так выглядит закат славы": в сети потроллили Путина на параде. Фото

В сети потроллили президента России Владимира Путина за его внешний вид во время парада на Красной площади в Москве по случаю 9 мая. На фото он больше похож на ворчливого пенсионера под подъездом, чем на верховного главнокомандующего "второй армией мира".

Не обошли Путина своим вниманием Telegram-каналы Pravda Gerashchenko и Ху*вый Харьков. Оба довольно жестко потроллили президента страны-агрессора.

"Так выглядит отчаяние и "закат славы". Самодур в окружении раболепствующих стариков, грезящих временами, когда "весь мир их боялся", – пишет Pravda Gerashchenko.

Видео дня

" В этой фотке все прекрасно: ху*ло с рожей шмони под одеяльцем; бабка слева от ху*ла;

дед, который пырится в телефон на параде, бл*дь. Видимо, хочет показать ху*лу, откуда готовилось нападение", – пишет Ху*вый Харьков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Путин убрал с парада "самолет судного дня" и всю авиацию. Якобы из-за плохой погоды.

Кроме этого в Дмитрии Московской области России "журналист" захотел снять пропагандистский сюжет об акции "Бессмертный полк", но в итоге опозорился сам и опозорил всю акцию. В прямом эфире выяснилось, что участники акции понятия не имеют о том, чьи портреты они держат.

Также сообщалось, что в городах России на ежегодную акцию "деды воевали" вынесли портреты рашистов, погибших в боях за оккупацию Украины в 2022 году.