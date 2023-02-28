В российской Адыгее заявили о падении неизвестного летательного аппарата: в сеть попали фото обломков

В поселке Новый Гиагинского района Республики Адыгея (РФ) в ночь на 28 февраля упал неустановленный летательный аппарат. Власти подтвердили инцидент, заявив, что незначительные разрушения зафиксированы на хозяйственной постройке животноводческой фермы.

Видео дня

О происшествии написал в Telegram глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Он поделился фотографиями шарообразного механического объекта на земле, на котором видно вмятины. Возможно, это была часть неизвестного летательного аппарата.

Кумпилов сообщил, что жертв или раненых нет. На месте ЧП работала группа российских оперативников.

"Прошу сохранять спокойствие. Вопросы обеспечения безопасности жителей республики держу на личном контроле", – заверил чиновник.

Отметим, что утром 28 февраля хакеры взломали эфиры российских радио и ТВ и объявили "воздушную тревогу". Такие сигналы слышали в Московской и Ленинградской областях, в Тольятти, Воронеже, Казани и Белгороде.

Примерно в это же время появилась информация, что аэропорт "Пулково" под Санкт-Петербургом временно прекратил работу, а власти закрыли 200 квадратных километров воздушного пространства над Ленинградской областью. Причиной называли фиксацию в небе неопознанного объекта. Из-за этого взлетели российские истребители, был объявен план "Ковер".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 28 февраля в Туапсе (Краснодарский край, РФ) произошел пожар на нефтебазе – якобы вследствие атаки беспилотника. Чиновники утверждают, что загорелась хозяйственная постройка, а резервуары с топливом якобы не были затронуты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!