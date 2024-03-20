Стало известно, сколько самолетов было на аэродроме в Энгельсе за день до атаки дронов. Спутниковые фото

На российском аэродроме близ города Энгельс (Саратовская область) перед дроновой атакой, осуществленной под утро 20 марта, было размещено 11 вражеских самолетов. Среди них – девять бомбардировщиков: шесть Ту-95 (один из которых в нерабочем состоянии) и три Ту-160.

Это подтверждают фото объекта, сделанные спутником. Указанное количество бортов на территории аэродрома было зафиксировано 19 марта 2024 года, передают "Схемы"

Взрывы на аэродроме стратегической авиации противника прогремели около 5:36 утра 20 марта. По официальной версии страны-агрессора, атака совершалась с помощью четырех беспилотников, все они якобы были сбиты.

Источники OBOZ.UA в разведке заявили, что спецоперацию провело ГУР МО Украины. используя отечественные БПЛА. Расстояние от нашей страны до российского Энгельса превышает 600 километров.

Российские СМИ писали, что три из четырех сбитых беспилотников упали на территорию "Энгельс 1".

Известно, что вражеские стратегические бомбардировщики из "Энгельса 1" неоднократно принимали участие в обстрелах Украины.

Как писал OBOZ.UA, перед этим на атаку на аэродром в Энгельсе россияне жаловались 10 января 2024 года.

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