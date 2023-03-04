Блог | Игорь Эйдман: Затяжной войны не будет, или Как Путин обманывает Запад

Инвесторы уже выехали

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В последнее время в СМИ много публикаций о том, что Путин готов к затяжной, чуть не вечной войне. Уверен, что это целенаправленная информационная кампания Кремля. Паралельно идёт другая кампания – за немедленное замораживание войны на существующей линии противостояния. Особенно она активно развивается в Германии, где ею руководит известный российский агент влияния – Сара Вагенкнехт. На государственном уровне этот месседж поддерживают Эрдоган, Орбан и Си. С подобным проектом носится и Роман Абрамович.

Цель этих параллельных кампаний – внушить Западу, что немедленному перемирию на российских условиях есть только одна альтернатива – бесконечная война.

Однако это обман и манипуляция. У Путина нет ресурсов для затяжной войны. "Всё расхищено, предано, продано". Пушечное мясо с рекордной скоростью идёт на фарш. Снаряды, ракеты, техника тают гораздо быстрее, чем их успевают производить. Причастные к войне, от Гиркина и Пригожина до затюканных мобиков, скулят, ноют и ругаются.

А тут ещё и деньги кончаются. Российский миллиардер Олег Дерипаска, выступая на Красноярском экономическом форуме, прямо так и заявил, что денег в России "не будет уже в следующем году", правда оговорился, "если в страну не придут иностранные инвесторы".

Жди, жди Дерипаска, скоро придут "иностранные инвесторы" на Леопардах и Абрамсах. Держи карман шире, а лучше суши сухари.