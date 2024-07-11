Затряслись окна: в России пожаловались на атаку дрона на Московскую область. Фото и видео

В стране-агрессоре РФ 11 июля заявили об "отражении атаки" беспилотников. В частности, говорят, что одинокий дрон летел бить по их столице.

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В сети россияне распространили фото и видео небольшого "хлопка" в небе. Информацию о якобы атаке прокомментировал и мэр Москвы.

По данным пропагандистов, события разворачивались в Ступинском районе Московской области: "прогремело" около 04:40 в районе поселка Михнево.

"После двух "хлопков" затряслись окна, машины загудели", – жаловались россияне.

Московский мэр Сергей Собянин утверждал, что это российскае ПВО "отразила атаку беспилотника, летевшего на Москву".

Он предварительно указал, мол, на месте падения обломков "разрушений и пострадавших нет".

Минобороны страны-агрессора тоже мгновенно отчиталось стандартной фразой о "пресечении ряда попыток киевского режима совершить атаки". Там заявили о "уничтожении и перехвате" якобы пяти БПЛА над Брянской, Тамбовской, Тульской и Московской областями.

Примечательно, что несколько дней назад, когда ряд дронов и правда атаковали нефтебазу и другие объекты в Волгоградской области РФ, и там долгое время пылал мощный пожар, российское ведомство об этом никоим образом не вспомнило.

Как сообщал OBOZ.UA, в предыдущую ночь россияне пожаловались на атаку стаи дронов в Ростове-на-Дону. Жители страны-агрессора заявляли, что их испугали очередные звуки взрывов и яркие вспышки "от работы российской ПВО".

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