Затряслись дома: в Тульской области РФ прогремел мощный взрыв, возле воронки все засыпало пеплом. Видео

Утром 2 марта в Тульской области РФ прогремел мощный взрыв. Местные жители пожаловались, что в результате ударной волны у них затряслись дома.

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Очевидцы утверждают, что взрыв был в поселке Березовский. Об этом сообщают российские Telegram-каналы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В РФ утверждают, что пока не знают причину произошедшего взрыва. На место прибыли полицейские. В лесу обнаружили воронку глубиной в полметра.

"Взрыв произошел недалеко от улицы Молодежная в посёлке Березовский около 8 часов утра. Его услышали все местные жители – по их словам, от взрыва затряслись дома", – говорится в сообщении.

Также местные паблики утверждают, что возле воронки всё было усыпано пеплом и лежали тела нескольких птиц. На месте происшествия продолжают работать взрывотехники.

Примечательно, что Тульская область граничит с Московской, в которой власти государства-террориста РФ в последнее время активно начали усиливать ПВО, в частности, ставить установки на крышах столичных зданий.

Напомним, вечером 28 февраля в городе Ейск в Краснодарском крае России раздались взрывы. Предварительно известно, что местный аэродром, который оккупанты используют в качестве базы для своих военных самолетов, применяемых в войне против Украины, атаковал неизвестный беспилотник.

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 февраля взрывы прогремели в Туапсе Краснодарского края РФ, где вспыхнул пожар на нефтебазе. Это произошло в результате атаки беспилотника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее в российском Белгороде заявили о новой атаке беспилотников. По его словам, взрыв произошел якобы в Яковлевском городском округе. Позже в РФ сообщили о еще одной атаке;

– 26 февраля СМИ сообщили, что в Мачулищах в Беларуси якобы был взорван российский самолет А-50 с системой ДРЛО. Атаку дронами якобы совершили беларуские партизаны.

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