В России заявили о новой атаке беспилотников в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Российской Федерации Вячеслав Гладков заявил о новой атаке беспилотников. По его словам, взрыв произошел якобы в Яковлевском городском округе.
В результате пострадал инфраструктурный объект. Об этом сообщает Telegram-канал "Настоящий Гладков".
По словам Гладкова, жертв и пострадавших в результате атаки нет.
"В Яковлевском городском округе беспилотниками атаковали инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место для устранения последствий", – говорится в сообщении.
Накануне в Белгородской области, вероятно, упал самолет. Приблизительно в 20 км от российско-украинской границы поднялся столб дыма.
Кроме того, в ночь на субботу, 4 февраля, в поселке Борисовка Белгородской области раздались взрывы. После этого начался мощный пожар на местной нефтебазе.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Белгородской области РФ в районе АПП "Шебекино" 16 января произошла "бавовна". Она была достаточно результативной – пять военнослужащих страны-агрессорки погибли, еще два получили ранения.
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