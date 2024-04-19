Затоплены несколько микрорайонов: город Курган в РФ продолжает уходить под воду. Фото и видео

В РФ после "орского прорыва" наводнения продолжают топить города и деревни. На участках реки Тобол в российском городе Курган уровень воды 19 апреля превысил десять метров. В самом городе уже затоплены несколько районов.

Как сообщают в местных пабликах, уровень воды в Тоболе "побил рекорды 30-летней давности". Губернатор Курганской области Вадим Шумков вновь призвал людей эвакуироваться.

Как именно эвакуироваться, должностное лицо не объяснило. Сейчас в области уже разрушены или подтоплены дороги, мосты и дамбы. В зоне затопления оказались более 60 тысяч человек.

По состоянию на 19 апреля уровень воды в Тоболе у Кургана составляет 10,15 метров. Как сообщают, тенденция роста уровня в три сантиметра ежечасно не меняется. В районе дамбы шлюзы уже полностью покрыты водой.

Одним из первых под водой оказался район Увал в Кургане.

Как сообщал OBOZ.UA, об угрозе затопления Кургана стало известно еще 12 апреля. Между тем именно в этом городе расположен единственный завод по изготовлению БМП.

Местные власти уже тогда сообщали, что паводок приближается к селу Бараба в 30 км от Кургана, он двигается со скоростью 15-20 км в сутки. "Если вы все не уедете заранее, то отсидеться на чердаке и крыше может не выйти", – обращался тогда еще к жителям области.