Застрелил подполковника армии РФ: в России ефрейтора приговорили к пожизненному сроку

В России осудили ефрейтора Никиту Посметухова, который застрелил четверых своих сослуживцев, среди которых был и подполковник российской армии. Южный окружной военный суд приговорил россиянина к пожизненному лишению свободы.

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Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на суд. Посметухова признали виновным в убийстве двух и более человек за служебную деятельность и из хулиганских побуждений, а также в насильственных действиях против военного начальства в условиях вооруженного конфликта.

Инцидент произошел в 17 танковом полку 70-й мотострелковой дивизии РФ в ночь на 28 ноября 2023 года.

Сообщается, что ефрейтор Посметухов распивал алкоголь со своими сослуживцами, после чего взял автомат и пошел в блиндаж к командованию. Когда он стучался в дверь, его окликнули патрульные, по которым он открыл огонь и так убил младшего сержанта Владимира Глазьева.

Дальше ефрейтор зашел в блиндаж и там застрелил спящих подполковника Станислава Клюкина, капитана Михаила Трубина и рядового Владимира Петриченко. После этого его задержали двое рядовых.

В приказе командующего группировкой войск РФ "Днепр" Михаила Теплинского было сказано, что Посметухов разозлился на капитана Комаровского, который применил к нему дисциплинарное наказание и обещал отправить в штурмовое подразделение. Однако в итоге Комаровского среди жертв стрельбы не оказалось.

"Далее в приказе шла речь о многочисленных дисциплинарных нарушениях в полку, необходимости профилактики и строгих выговорах. Одна из указанных причин произошедшего – то, что Посметухова не отправили в штурмовую роту или изолятор за нарушения дисциплины", – сообщают журналисты.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший оккупант "ДНР" Андрей Куршин получил в России 6,5 лет колонии по обвинению в "фейках" об армии РФ. Поводом для преследования стали посты в Telegram-канале Куршина, где он осудил российские авиаудары по Украине.

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