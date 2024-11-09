Граждане страны-террориста России жалуются, что солдат срочной службы заставляют подписывать контракты с ВС РФ. После этого срочников отправляют на войну против Украины.

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На тех, кто отказывается заключать контракты, командование оказывает давление. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Мать одного из срочников пожаловалась, что 24 июня ее сына отправили в железнодорожные войска в Комсомольск-на-Амуре и определили в автомобильную роту. При этом солдатам сразу предложили подписать контракты, но большинство якобы отказались.

Россиянка жалуется, что помощник начальника штаба в/ч 98561 Павел Фомин всячески уговаривал заключить контракт и обещал срочникам, что их не отправят на "СВО". Также женщина добавил, что после трёх месяцев службы ее 19-летний сын все же подписал контракт и вскоре был переброшен к украинской границе.

Срочников-контрактников отправили в командировку в Приморский край и уже на месте поставили перед фактом, что вскоре их отправят на фронт для формирования мотострелковых отрядов. Срочники позвонили с жалобами командиру, в итоге их оставили на 30 суток в части.

Также россиянка выдала, что один из родителей "не выдержал такого стресса и покончил с собой, чтобы спасти жизнь ребёнку". Теперь родители срочников собираются жаловаться в администрацию российского диктатора и прокуратуру.

Напомним, российская экономика находится под угрозой "перегрева" из-за чрезмерно высоких расходов на войну против Украины. В таких условиях российские компании вынуждены искусственно повышать свои зарплаты, чтобы удовлетворить спрос на рабочую силу, оставаясь конкурентоспособными с высокими зарплатами в оккупационной армии.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает вербовать на войну против Украины заключенных, которые отбывают наказание в российских тюрьмах и колониях. Причем на фронт забирают не только граждан РФ, но и выходцев из стран Центральной Азии и других иностранцев.

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