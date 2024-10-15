В России попавших в колонии мигрантов из центральной Азии заставляют ехать на войну против Украины: всплыли подробности

Страна-террорист Россия продолжает вербовать на войну против Украины заключенных в российских тюрьмах и колониях. При этом на фронт забирают не только граждан РФ, но и выходцев из стран Центральной Азии и других иностранцев.

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Заключенных массово принуждают подписывать контракт и ехать на войну с Украиной. При этом особенное давление сотрудники колоний оказывают на молодых людей, у которых вскоре заканчивается срок. Об этом сообщает издание "Настоящее время".

Уроженец Таджикистана, который отбывает срок в российской тюрьме, рассказал, что его приговорили к 7 годам лишения свободы, из этого срока осталось отбывать всего лишь 7 месяцев. По его словам, заключенные из Таджикистана и Узбекистана, которые отбывают с ним наказание в колонии строгого режима недалеко от Москвы, находятся в критической ситуации. Руководство колонии создает для них невыносимые условия, чтобы склонить к подписанию контракта и отправке на фронт.

Мужчина отметил, что осужденных иностранцев заставляют отказаться от гражданства их страны и подать на гражданство России одновременно с заключением контракта на службу в армии. В случае отказа, заключенных помещают в штрафной изолятор.

"Люди не знают, что делать. Говорят, сведем счеты с жизнью, но не откажемся от гражданства и не поедем на войну. Они считают, что лучше пойти на суицид, чем отвернуться от родины и идти воевать", – сказал мигрант.

Группа заключенных мигрантов из колонии строгого режима недалеко от Москвы, утверждают, что в исправительном учреждении содержатся примерно 400 заключенных с гражданством Узбекистана и Таджикистана. Администрация тюрьмы обращается с ними грубо, в частности, оскорбляет их по религиозному признаку. Также они призывают остальных зеков с гражданством России избивать заключенных-мигрантов.

Иностранцы также рассказали, что тюремную форму, которую выдает колония, надзиратели отбирают у заключенных и сжигают, чтобы сделать пребывание людей в тюрьме невыносимым. При этом в тюрьмах распространяются слухи, что те, кто пошли на войну, погибают на второй и третий день.

"Они говорят, что кого хотят, того и пошлют на войну. Предлагают идти туда по своей инициативе: в этом случае, говорят, попадете в лучшие места. А если отправят принудительно, то направят прямиком на передовую, где никаких шансов выжить нет", – пишут мигранты.

Напомним, Кремль хочет как можно дольше избегать всеобщей мобилизации, а так называемых "идейных", которые способны и хотят идти на войну, среди простого населения РФ нет. Именно поэтому РФ для пополнения личного состава оккупантов использует финансовый инструмент.

Ранее сообщалось, что российские регионы продолжают "гонку" выплат для россиян, которые согласятся ехать воевать против Украины. В "лидеры" с 7 октября вырвалась Белгородская область: в регионе, где пострадавшим от обстрелов гражданским обещали по 10 тысяч рублей, новоиспеченным оккупантам намерены выплачивать по 3 млн в российской валюте (около 31 тысячи долларов).