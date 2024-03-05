'Замахнулся' не только на Украину: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями Медведева о территориальных целях России

Бывший президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия намерена захватить "неотъемлемые территории России" в Украине. В них он включил всю левобережную часть Украины и значительную часть правобережья, озвучивал российское чиновник и претензии на Киев.

В то же время, "русский мир" кремлевская правящая верхушка стремится расширить, в том числе, на части Польши, Румынии, Финляндии и Молдовы. Последние заявления Медведева по поводу территориальных претензий РФ проанализировали в Институте изучения войны (ISW).

Широкие территориальные цели РФ, простирающиеся вглубь Украины, Медведев озвучил в ходе своей лекции "Географические и стратегические границы", с которой он выступил на Российском всемирном молодежном фестивале. Это организованное Кремлем мероприятие, как сообщается, собрало посетителей из более чем сотни стран мира.

По словам Медведева, "Украина – это, конечно, Россия". Москва устами экс-президента РФ заявила претензии на захват всех украинских областей на левобережье Украины, часть которого сейчас оккупирована Россией, а также значительную часть – на правобережье государства. Территории, на которые распространяются аппетиты РФ, Медведев назвал "неотъемлемой" частью "стратегических исторических границ" России.

Медведев говорил на фоне гипотетической англоязычной карты Восточной Европы, которую он первоначально опубликовал в своем Telegram-канале в июле 2022 года. На карте изображены части Западной Украины под контролем Венгрии, Польши и Румынии, что способствует недавно восстановленному кремлевскому нарративу о том, что восточноевропейские страны имеют "территориальные претензии" на запад Украины. Этот нарратив направлен на то, чтобы испортить отношения Украины с ее западными соседями", – отметили аналитики.

На карте, которую Медведев выбрал как "фон" для озвучивания своих захватнических мечтаний, обратили внимание в ISW, Украина существует как отдельное государство только в пределах Киевской области. Остальные же территории Украины на ней обозначены как часть России – и аппетиты Кремля простираются далеко за пределы временно оккупированных на сегодня украинских территорий.

"Тот факт, что Медведев повторно использовал карту 2022, подчеркивает, что максималистские территориальные цели Кремля остаются неизменными с начала войны", – считают аналитики.

В своей "лекции" экс-президент РФ заявил, что влияние России, которую он считает "суверенным великим государством", распространяется за пределы ее географических границ, обслуживая более широкую максималистскую идеологическую интерпретацию "русского мира". Медведев не был оригинальным, повторив заявление президента РФ Владимира Путина о том, что "границы России нигде не заканчиваются".

То, что российский чиновник назвал "стратегическими границами" РФ, согласно его видению, отличается от географических границ. И где протянутся эти "стратегические границы", мол, напрямую зависят от того, "насколько сильно и суверенно" устанавливающее их государство.

"Медведев утверждал, что чем "мощнее" государство, тем "дальше его стратегические границы выходят за пределы его государственных границ" и тем больше сфера "экономического, политического и социально-культурного влияния" государства", – отметили аналитики.

Они напомнили, что недавно подобные заявления делал и Путин, что эксперты расценили как убеждение российского диктатора в том, что все государства, не навязывающие в одностороннем порядке свою волю другим странам (например, Украина), являются государствами с "урезанным суверенитетом" .

При этом сам Медведев 22 февраля заявлял, что Киев якобы также является "исторически российским" городом, поэтому рано или поздно, мол, Россия должна его захватить. Учитывая это заявление, а также сказанное им 4 марта, считают аналитики, даже если бы России удалось завершить войну, оставив Украину в пределах Киевской области – это не застраховало бы Украину от будущих нападений со стороны государства-агрессора.

Однако заявления Медведева должны насторожить не только украинцев, но и другие государства, расположенные вблизи РФ.

"Медведев также не уточнил, куда протянутся "стратегические" границы России, если расширятся "географические" границы России, как показано на представленной им гипотетической карте. Карта, в частности, является консервативным изображением возможных российских территориальных претензий, учитывая недавнее географическое определение Путиным "русского мира", которое охватывает бывшую Российскую империю, включающую части Польши, Румынии, Финляндии и Молдовы", – считают в ISW.

При этом, по словам Медведева, Россия нацелена не только на украинские территории, но и на покорение украинского народа. Это следует из попытки экс-президента РФ обвинить Запад во лжи относительно намерений России.

По его словам, "враги России постоянно настаивают на том, что главной целью России является захват украинских земель". Однако, отметил Медведев, в Украине якобы "почти нет" таких богатств украинской земли, как пшеница, сталь, газ и уголь. Главной же ценностью, которую Россия якобы стремится заполучить в результате оккупации Украины, является контроль над украинским народом.

"Медведев также заявил, что концепция суверенного украинского государства и не российская концепция украинской национальной идентичности должны "исчезнуть навсегда". ISW продолжает документировать, как российские власти неоднократно участвуют в широкомасштабных и умышленных этнических чистках, проводят кампании и систематически работают над ликвидацией украинского языка, культуры, истории и этнической принадлежности в оккупированных Россией областях Украины", – резюмировали аналитики.

Напомним, ранее в ISW объяснили, как Кремль использует стремление Китая и Турции организовать переговоры с Украиной. Страна-агрессор Россия через них продвигает свои информационные операции, направленные на то, чтобы воспрепятствовать дальнейшей поддержке Киева западными партнерами.

Также сообщалось, что в Институте изучения войны заявили, что Россия с середины февраля остановила доставку морем оружия из КНДР.