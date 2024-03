Цель неизменна: в ISW объяснили, как Кремль использует стремление Китая и Турции организовать переговоры с Украиной

Китай и Турция продолжают использовать собственные переговорные платформы, для якобы урегулирования ситуации в Украине. Страна-агрессор Россия же попросту использует их для продвижения своих информационных операций, направленных на то, чтобы воспрепятствовать дальнейшей международной поддержке Киева.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики указали на циничные высказывания кремлевских приспешников, которые лишь раскрывают симуляцию "добрых намерений" государства, совершающего террористические акты против украинского народа.

Так, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин и специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй 2 марта встретились в Москве, чтобы обсудить "желание Китая содействовать мирным переговорам" между Россией и Украиной. Оба заявили, мол, "невозможно" обсуждать урегулирование войны в Украине без участия РФ и "без учета интересов [Кремля] в сфере безопасности".

Галузин и Ли жаловались на некие западные и украинские "ультиматумы" и "форматы диалога". По их мнению, они лишь "вредят перспективам урегулирования и не могут служить основой" для этого. Ожидается, что после этих встреч в Москве китайский спецпредставитель посетит также Украину и неуказанные страны ЕС.

Тем временем министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время Дипломатического форума в Анталии 3 марта заявил, что Анкара надеется на "скорое начало" переговоров о прекращении огня в Украине. Также там считают, мол, "обе стороны достигли пределов" того, чего они могут достичь посредством военных действий. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недавно объявил, что Анкара готова предоставить России и Украине еще одну переговорную платформу, которую глава МИД РФ Сергей Лавров публично отверг 1 марта.

Аналитики ISW напомнили, что российские официальные лица продолжают ложно обвинять Украину и Запад в отсутствии мирных переговоров Москвы и Киева, несмотря на многочисленные публичные российские заявления, предполагающие или прямо заявляющие, что Кремль не заинтересован в добросовестном диалоге.

Лавров недавно заявил, что Украине не хватает "доброй воли" для переговоров с Россией, намекая, что отсутствие предметных переговоров якобы является "ошибкой" Украины, а не России. Представитель страны-агрессора цинично утверждал, что, люди, которые "неправильно понимают, какая сторона виновата", также "не понимают реальности ситуации".

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя также говорил в интервью пропагандистским росСМИ, что Кремль "никогда не отказывался" от переговоров, но это якобы Украина отказывается разговаривать с Россией. По его словам, в настоящее время никаких переговорных усилий с Киевом напрямую или через посредников не ведется.

"Любые российские заявления, предполагающие, что Россия заинтересована или всегда была заинтересована в мирных переговорах, являются весьма вероятными попытками симулировать заинтересованность, чтобы побудить Запад к упреждающим уступкам относительно украинского суверенитета и территориальной целостности, а также переложить бремя переговоров на Украину и Запад", – отметили в ISW.

