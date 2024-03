Россия со середины февраля остановила доставку морем оружия из КНДР – ISW

Страна-агрессор Россия, вероятно, пока не доставляет северокорейское оружие по морю. Поставки таким путем прекратились в середине февраля 2024 года.

Хотя не исключено, что Москва может транспортировать военные грузы с Пхеньяна по воздуху или железной дороге. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) от 2 марта.

Аналитики сослались на публикацию NK News (американский новостной сайт, на котором публикуются статьи и аналитические материалы о Северной Корее. – Ред.) от 29 февраля, которая сопровождается спутниковыми снимками. Согласно сообщению, российские корабли, участвующие в морской транспортировке боеприпасов и вооружения с КНДР в Россию, не заходили в северокорейский порт Раджин с 12 февраля.

По данным СМИ, с августа 2023 года российские суда совершили как минимум 32 рейса между портом Раджин и российскими портами Дунай и Восточный в Приморском крае. К примеру, грузовое судно Lady R перевезло неопределенное количество транспортных контейнеров, вероятно, содержащих северокорейские боеприпасы и оружие, между КНДР и РФ с 30 января по 8 февраля. Еще одно судно "Майя-1" прибыло в российский порт Восточный из Северной Кореи 12 февраля.

NK Pro сообщает, что на спутниковых снимках не было зафиксировано еще одного большого грузового судна на пути между двумя причалами, или новых поставок в порт Раджин с 12 февраля. Расследователи предположили, что пауза может быть связана с производственными проблемами в КНДР или другими логистическими проблемами.

При этом отмечается, что Северная Корея также может транспортировать оружие в Россию по воздуху или железной дороге.

Ранее ISW сообщал, что РФ использует Байкало-Амурскую и Восточно-Сибирскую железные дороги для облегчения транспортировка грузов из/в Китай и Северную Корею. На обе эти страны Россия все больше полагается в экономической и военной поддержке соответственно для поддержания своих военных усилий против Украины..

Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик заявил 26 февраля, что Северная Корея за последние месяцы отправила в Россию около 6700 транспортных контейнеров с боеприпасами. По его словам, эти контейнеры могут вмещать более трех миллионов 152-мм артиллерийских снарядов или примерно 500 тыс. снарядов 122-го калибра.

Как сообщал OBOZ.UA, в Японии, которая в марте председательствует в Совете Безопасности ООН, прокомментировали новости о поставках оружия из Северной Кореи в Россию. Там напомнили, что это противоречит принятым резолюциям Совбеза, запрещающим государствам-членам ООН осуществлять передачу оружия из и в Пхеньян.

