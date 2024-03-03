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Россия со середины февраля остановила доставку морем оружия из КНДР – ISW

Марина Лисничук
Новости России
2 минуты
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Россия со середины февраля остановила доставку морем оружия из КНДР – ISW

Страна-агрессор Россия, вероятно, пока не доставляет северокорейское оружие по морю. Поставки таким путем прекратились в середине февраля 2024 года.

Хотя не исключено, что Москва может транспортировать военные грузы с Пхеньяна по воздуху или железной дороге. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) от 2 марта.

Аналитики сослались на публикацию NK News (американский новостной сайт, на котором публикуются статьи и аналитические материалы о Северной Корее. – Ред.) от 29 февраля, которая сопровождается спутниковыми снимками. Согласно сообщению, российские корабли, участвующие в морской транспортировке боеприпасов и вооружения с КНДР в Россию, не заходили в северокорейский порт Раджин с 12 февраля.

Россия со середины февраля остановила доставку морем оружия из КНДР – ISW

По данным СМИ, с августа 2023 года российские суда совершили как минимум 32 рейса между портом Раджин и российскими портами Дунай и Восточный в Приморском крае. К примеру, грузовое судно Lady R перевезло неопределенное количество транспортных контейнеров, вероятно, содержащих северокорейские боеприпасы и оружие, между КНДР и РФ с 30 января по 8 февраля. Еще одно судно "Майя-1" прибыло в российский порт Восточный из Северной Кореи 12 февраля.

Россия со середины февраля остановила доставку морем оружия из КНДР – ISW

NK Pro сообщает, что на спутниковых снимках не было зафиксировано еще одного большого грузового судна на пути между двумя причалами, или новых поставок в порт Раджин с 12 февраля. Расследователи предположили, что пауза может быть связана с производственными проблемами в КНДР или другими логистическими проблемами.

При этом отмечается, что Северная Корея также может транспортировать оружие в Россию по воздуху или железной дороге.

Россия со середины февраля остановила доставку морем оружия из КНДР – ISW

Ранее ISW сообщал, что РФ использует Байкало-Амурскую и Восточно-Сибирскую железные дороги для облегчения транспортировка грузов из/в Китай и Северную Корею. На обе эти страны Россия все больше полагается в экономической и военной поддержке соответственно для поддержания своих военных усилий против Украины..

Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик заявил 26 февраля, что Северная Корея за последние месяцы отправила в Россию около 6700 транспортных контейнеров с боеприпасами. По его словам, эти контейнеры могут вмещать более трех миллионов 152-мм артиллерийских снарядов или примерно 500 тыс. снарядов 122-го калибра.

Как сообщал OBOZ.UA, в Японии, которая в марте председательствует в Совете Безопасности ООН, прокомментировали новости о поставках оружия из Северной Кореи в Россию. Там напомнили, что это противоречит принятым резолюциям Совбеза, запрещающим государствам-членам ООН осуществлять передачу оружия из и в Пхеньян.

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