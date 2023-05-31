'Законная цель': Медведев устроил истерику из-за 'войны Британии против РФ' и пригрозил британским чиновникам

Заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что любое должностное лицо Великобритании якобы может рассматриваться как "законная военная цель" Москвы. Бывший президент страны-агрессора утверждает, что Лондон "де-факто ведет войну против России".

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Об этом Медведев заявил в своем Twitter, комментируя слова главы МИД Соединенного Королевства Джеймса Клеверли о том, что Украина может защищаться за пределами своих границ. В частности, он назвал Британию "извечным врагом" России.

Медведев пожаловался, что "сегодня Великобритания выступает союзником Украины, предоставляя ей военную помощь в виде оборудования и специалистов", то есть "де-факто ведет против России необъявленную войну".

"В таком случае любое из ее должностных лиц (как военных, так и гражданских, содействующих войне) может рассматриваться как законная военная цель", – выдал экс-президент РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Глава МИД Британии Джеймс Клеверли, комментируя атаку дронов на Москву 30 мая, заявил, что Украина имеет право "проецировать силу" за пределы своих границ в целях самообороны.

– Ранее Медведев заявил, что война в Украине якобы может занять "десятилетия".

– В апреле Медведев уже грозил ударом по Великобритании, которая ввела санкции против россиян, причастных к преследованию оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы.