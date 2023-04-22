Медведев публично пригрозил ударом по Великобритании и парадом россиян в Берлине

Бывший президент страны-агрессора России Дмитрий Медведев, который славится своими нелепыми заявлениями на различные темы, выдал очередную порцию бреда. На этот раз он истерично набросился на Великобританию, которая ввела санкции против россиян, причастных к преследованию политика Владимира Кара-Мурзы, приговоренного в РФ к 25 годам колонии.

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На своем канале в Telegram 21 марта Медведев разразился воплями от том, что Великобритания – самый главный враг Кремля. Он пригрозил отправить государство "в пучину морскую" российским оружием.

"Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае до тех пор, пока их наглый и противно-сырой остров не уйдет в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия", – написал он.

Кроме того, Медведев позволил себе пренебрежительно назвать лидеров страны – Бориса Джонсона назвал "Бориской", а имя нынешнего премьер-министра Риши Сунака якобы вообще забыл.

"Все-таки очевидно, что конфликт устаревшей формы (вырождающаяся британская монархия) и глумливого содержания (посмотрите на лица их недавних премьеров – Бориски Джонсона, Терезки Мэй и этого, как бишь его, Сунака, имени не помню) создает весьма причудливых тварей", – заявил он.

Также топ-политик страны-агрессора набросился на министра обороны Германии Бориса Писториуса, который ранее высказался о допустимости ударов ВСУ по РФ для собственной защиты. Он пригрозил стране "парадом россиян" в Берлине.

"Немец, желающий напасть на Россию, должен быть готов к нашему параду в Берлине", – заявил Медведев.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Медведев пригрозил президенту Владимиру Зеленскому и пообещал Украине разгром "как под Сталинградом". Он назвал украинского лидера и украинцев "нацистами" и сравнил Зеленского с "немецким фюрером".