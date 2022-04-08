Захарова назвала борщ причиной украинского 'нацизма': не захотели, чтобы он был общим. Видео

Представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова придумала новый повод, чтобы обвинить Украину в "нацизме" и "экстремизме". По ее мнению, причина кроется в украинском борще.

Об этом она заявила во время своего брифинга 7 апреля. По словам Захаровой, в Украине запрещались даже книги о кулинарии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Даже книги о кулинарии запрещались. Потому что нельзя было делиться борщом, он должен был принадлежать кому-то одному. Только одному народу, одной национальности. А чтобы он был общим, чтобы в каждом регионе хозяйка могла приготовить его по-своему – нет. На компромиссы идти не хотят", – сказала представитель МИД.

Таким странным образом она пришла к выводу, что перечисленное якобы свидетельствует о "ксенофобии", "нацизме" и "экстремизме во всех видах".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Захарова выступила со лживым заявлением, что мирные города в Украине якобы не бомбит российская армия.