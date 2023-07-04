Захарова назвала 'бавовну' под Москвой 'актом терроризма' и получила ответ от украинцев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что утренние взрывы под Москвой – это якобы "акт терроризма", а также в очередной раз пожаловалась на западную поддержку Украины. Украинцы в сети высмеяли слова чиновницы, напомнив, кто на самом деле является агрессором и ежедневно убивает мирных украинцев.

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Пропагандистское заявление Захарова обнародовала в своем Telegram-канале. В очередной "бавовне" в России она обвинила "киевский режим".

По словам Захаровой, "попытка" атаковать Подмосковье, "где расположены объекты гражданской инфраструктуры" – якобы "очередной акт терроризма".

"Учитывая, что эти теракты Зеленский совершает поставленным Западом или на западные средства закупленным оружием, то это терроризм международный", – выдала сотрудница МИД страны-агрессора.

Заявление Захаровой рассмешило украинцев. Они напомнили, что российские военные преступники сделали с Мариуполем, Бучей, Ирпенем, Харьковом, Черниговом и другими городами, и назвали российские власти клоунами.

"А то, что они второй год бомбят Украину, – это не терроризм", "Вступая в войну, нацисты наивно полагали, что будут всех бомбить, но никто не сможет бомбить их в ответ", "Эти клоуны бывают в адеквате?" – пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 4 июля в Москве и Подмосковье прогремели взрывы. Власти РФ пожаловалось на атаку "украинских" беспилотников, но заявили об уничтожении целей ПВО. Позже российские пропагандисты признали "удар" по воинской части в подмосковной Кубинке.