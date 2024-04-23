В России за взяточничество задержали заместителя Шойгу: что известно

Замминистра обороны России Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки. Следственный комитет России без каких-либо подробностей сообщил вечером 23 апреля, что чиновник задержан по части 6 статьи 290 УК РФ.

Представитель Кремля Дмитрий Песков также достаточно лаконично сообщил, что российскому диктатору Путину уже доложили о задержании заместителя Шойгу. Указанная статья касается взяточничества; по ее шестой части определены наказания: от минимального – штраф в стократной сумме взятки – до максимального, лишения свободы сроком до 15 лет.

Тимур Иванов считается не просто заместителем министра обороны Сергея Шойгу, но и одним из самых влиятельных в министерстве должностным лицом, приближенным к министру человеком. В ведомстве Иванов отвечает за строительство. Среди прочего он участвовал в создании главного храма вооруженных сил России, космодрома "Восточный". После полномасштабного вторжения в Украину он сосредоточился на "проектах" РФ в оккупированном Мариуполе.

Известный российский оппозиционный проект Навального по борьбе с коррупцией еще в 2022 году нашел у Иванова недвижимое имущество в Москве, Подмосковье и Тверской области. Согласно расследованию, их строительство и ремонт оплачивали подрядчики Минобороны. Также сообщалось, что супруга Иванова, бывшая советница министра обороны РФ Мария Китаева после российского вторжения в Украину путешествовала по Европе.

В отличие от других должностных лиц МО РФ, Иванов довольно часто бывал на оккупированных землях Украины. Чаще всего его видели в Крыму и в самопровозглашенной ДНР.

Как сообщал OBOZ.UA, у 47-летнего главы Чечни Рамзана Кадырова неизлечимая болезнь, не оставляющая ему шансов на выздоровление, – некроз поджелудочной железы. И хотя этот диагноз Кадыров был поставлен еще в январе 2019 года, он сам и его окружение официально отрицают факт заболевания чеченского диктатора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!