'Вызывает много вопросов': СМИ назвали диагноз Кадырова, вызвавшего изменения в его внешности

У 47-летнего главы Чечни Рамзана Кадырова неизлечимая болезнь, не оставляющая ему шансов на выздоровление – некроз поджелудочной. И хотя этот диагноз Кадыров был поставлен еще в январе 2019 года, он сам и его окружение официально отрицают факт заболевания чеченского диктатора.

С весны 2022 года здоровье главы Чечни стало резко ухудшаться и сегодня уже невозможно скрыть то, как Кадыров резко "увеличился" и как изменилось его поведение. Об этом пишет российское издание "Новая газета. Европа".

"Вот уже год состояние здоровья главы Чечни вызывает много вопросов. Тот факт, что Кадыров болен, официально отрицается прежде всего им самим и его окружением. Но есть вещи, которые скрыть невозможно, а именно – поразительные изменения во внешности, поведении и рабочем графике главы Чечни", – говорится в статье.

Когда Кадырову впервые поставили диагноз, он не особо скрывал, что вынужден уйти в отпуск по "временной нетрудоспособности". Кадыров заявил о "небольшом недомогании", температуре и гриппе, из-за которого ему "капельницы ставили всего два дня", – пишет издание.

Уже тогда лечение банальной простуды капельницами вызвало у многих удивление, перешедшее в стойкое подозрение, что со здоровьем главы Чечни что-то не то.

В октябре 2019 года Кадыров исчез с публичного поля, а в анонимных Telegram-каналах появились сообщения о плохом состоянии здоровья главы Чечни, связанное якобы с его отравлением.

Версию отравления оперативно опроверг у себя в Instagram помощник главы Чечни Ахмед Дудаев. Он писал, что "Кадыров обычный человек, который может заболеть, получить убой, схватить грипп и т.д."

Кадыров сильно похудел, хотя этому мало кто придал значение. Однако именно резкая потеря веса является первым активно развивающимся симптомом панкреонекроза. Это заболевание крайне серьезное: оно протекает болезненно, плохо поддается лечению и имеет высокую степень летальности.

Именно с 2019 года, по меньшей мере, дважды в год Кадыров начал проходить регулярные, в том числе и хирургические, процедуры в ЦКБ Управления делами президента РФ.

Так, в январе 2020 года Кадыров снова вынужден был взять отпуск из-за "временной нетрудоспособности". В очередной раз официально объявили о его "мелких проблемах со здоровьем", которые, однако, снова лечили "курсом капельниц" в Москве.

Летом 2020 года глава Чечни переболел ководом и получил в дополнительную нагрузку к основному заболеванию, развитие которого пытались остановить врачи ЦКБ, у него начались серьезные проблемы с эндокринной системой.

С весны 2022 года состояние здоровья Кадырова стало стремительно ухудшаться, однако этой теме стали уделять пристальное внимание только в прошлом году.

"Даже самый невнимательный наблюдатель не мог не заметить, как вследствие отказа почек и застоя жидкости в легких (последствия основного заболевания) Кадыров увеличился в размерах в полтора раза. Форма его живота приобрела все признаки панкреатогенного асцита, у него появилась жуткая одышка, он стал с трудом говорить, медленно ходить, слишком тепло для чеченского климата одеваться", – отмечает издание.

В это время Кадыров стал исчезать из общественного пространства в более неподходящие для этого моменты. А в сентябре, по данным издания, Кадыров попал в реанимацию.

В больницу он был госпитализирован с острой легочной недостаточностью, развившейся у него в результате передозировки транквилизаторами, а именно "Дормикум" - мощным седативным препаратом, обычно используемым, чтобы успокоить пациентов перед хирургическим вмешательством. Но Кадыров употреблял его, поскольку страдал от сильных болей, бессонницы и повышенной тревожности.

Однако злоупотребление этим препаратом может привести к угнетению дыхательной деятельности. Именно в таком остром состоянии, по словам источников, главу Чечни и госпитализировали в сентябре прошлого года. Для стабилизации дыхательной функции Кадырова подключили к ИВЛ, для чего ввели медикаментозный сон.

По данным издания, в сентябре прошлого года Кадырову делали МРТ мозга, показавшее, что болезнь серьезно влияет на него. Результаты обследования привели близких Кадырова в удрученное состояние.

"Бывшего лидера уже не будет, болезнь серьезно будет на него влиять. Даже в том случае, если он сейчас и поправится, он будет уже ни живым, ни мертвым...", – сказал ближайший соратник Кадырова Адам Делимханов.

По информации издания, в случае смерти Кадырова или утраты им дееспособности лидером Чечни может стать Апты Алаудинов, который сейчас возглавляет спецназ АХМАТ. Алаудинова уже пиарится на съезде "Единой России". А недавно Путин подписал указ о назначении его заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, осенью прошлого года глава Главного управления разведки Кирилл Буданов прокомментировал состояние Кадырова. Он сказал, что у Кадырова проблема с почками.

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