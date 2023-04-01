Редакции 30 мировых СМИ выступили с требованием немедленно освободить Эвана Гершковича

Руководители более 30 мировых СМИ выступили с общим требованием освободить задержанного в России журналиста WSJ Эвана Гершковича. Письмо с подписями отправлено послу России в США Анатолию Антонову.

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Об этом сообщает ВВС. Письмо подготовил Комитет по защите журналистов (CPJ).

"Гершкович – журналист, а не шпион, и должен быть освобожден немедленно и безоговорочно", – заявили журналисты.

По их словам, это совершенно необоснованный и несправедливый арест.

"Необоснованный и несправедливый арест Гершковича является значительной эскалацией действий вашего правительства против прессы. Россия посылает сигнал о том, что журналистика в пределах ваших границ является уголовно наказуемой, а иностранные корреспонденты, стремящиеся вести репортажи из России, не пользуются преимуществами верховенства закона", – заявили представители СМИ.

Среди подписантов документа – руководители New York Times, Washington Post, BBC News, Euronews, Bloomberg, Sky News, Economist и других СМИ.

Ответа от российского посольства пока не поступало.

Отметим, Гершкович стал первым с 1986 года журналистом, которого Москва обвинила в шпионаже. 2 сентября 1986 года по такому же обвинению был арестован КГБ Николас Данилофф, который настаивал на своей невиновности. 23 сентября 1986 года, после переговоров между США и СССР, он был освобожден и выехал из СССР.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта российском Екатеринбурге задержали корреспондента московского бюро The Wall Street Journal, обвинив в шпионаже. Лефортовский суд Москвы арестовал его на 29 суток и отправил в СИЗО.

WSJ потребовала освободить своего сотрудника, а Международная организация "Репортеры без границ" заявила, что "встревожена задержанием журналиста".