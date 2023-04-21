'Зачем ждать?' Пропагандист Соловьев размечтался о 'денацификации' Прибалтики. Видео

Российский топпропагандист Владимир Соловьев в очередной раз разразился угрозами в адрес стран Европы, прежде всего региона Прибалтики. Он размечтался об их "денацификации".

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Рупор Кремля обвинил европейцев в якобы возрождении "нацизма". Очередной бред пропагандист озвучил в эфире своего шоу на телеканале "Россия 1", не подбирая слов и сыпя оскорблениями (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Когда мы закончим "денацификацию" Украины, нам нужно заняться Прибалтикой. Возможно, и не обязательно ждать", – сказал Соловьев.

Как оказалось, его оскорбил запрет на празднование 9 мая в этих странах.

"Это страна, где реабилитированы ССовские преступники... Немецкие и европейские правозащитники не видели нарушения прав россиян, не видели возрождения нацизма", – жаловался он.

Напомним, что подобные тезисы в России звучат не только из уст пропагандистов, но и рядовых граждан. Жертвы путинского режима считают, что России "принадлежит" часть Европы, в первую очередь Финляндия, а остальные страны в большинстве своем должны быть просто стерты с карты мира.

"Ребята, дорогие, отдайте нам то, что вам подарил Владимир Ильич Ленин. Это же наша территория, исконная, русская", – выдала, в частности, пожилая россиянка в ответ на вопрос о Финляндии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее Соловьев пригрозил Польше ударом, ракетным или авиационным. Он объяснил, что государство-агрессор "жалеет" только Украину, "братский народ", а в отношении других стран размышлений не будет;

– также депутат Государственной думы РФ Андрей Гурулев в эфире росТВ призвал "стереть с земли Великобританию" как главного "подстрекателя" в Европе.

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