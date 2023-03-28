''Стереть Британию с лица земли'': депутат Госдумы РФ выдал ''рецепт'' победы в войне против Украины. Видео

На российском телевидении озвучили очередной "рецепт" победы государства-агрессора в войне. У пропагандистов все просто: надо стереть с лица земли Великобританию как главного "подстрекателя" в Европе.

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После этого страны Запада, мол, сразу начнут прислушиваться к России и ее диктатору Владимиру Путину. Такую версию в эфире пропагандистской передачи озвучил депутат Государственной Думы РФ Андрей Гурулев (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Первое, что нужно сделать, – это снести Британию, просто стереть с лица земли. И в принципе, по сути, после этого все закончится. Поскольку главный гаденыш – это именно Британия", – считает депутат.

"Нанеся критическое поражение Британии, вся война на этом закончится. И тогда сразу же начнут прислушиваться к тому, что говорит наш президент, что говорит приезжавший к нам глава КНР. К этому все идет и рано или поздно этим все закончится", – грезил Гурулев.

Напомним, ранее стало известно, что Великобритания передаст Украине танковые снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2. Они лучше пробивают современную броню и станут настоящим ужасом для российских оккупантов.

Россия пригрозила ответом в случае снабжения ВСУ таких снарядов. В Британии же со своей стороны отреагировали на это и подчеркнули, что никакой угрозы непосредственно России нет. Эти боеприпасы помогут Украине освободить свои территории.

Следует заметить, что страны Запада постоянно не дают покоя российским пропагандистам. К примеру, Владимир Соловьев ранее заявил, что в случае, если Германия решится передать Украине танки Leopard 2, эта страна станет стороной конфликта. Поэтому государство-террорист Россия будет расценивать ее территорию и военные объекты как законные цели.

Пропагандист разразился угрозами и подчеркнул, что в случае, если война перевернется на территорию Германии, то в этом будут якобы виноваты министр обороны ФРГ Борис Писториус, канцлер Олаф Шольц и министер иностранных дел Анналена Бербок.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что Великобритания оказала настолько большую помощь Украине, что "население теперь голодает и вынуждено есть белок". Британцы с юмором восприняли такие "предостережения" в свой адрес и подчеркнули, что готовы и дальше поддерживать Украину, лишь бы свести в могилу диктатора Путина;

– также Скабеева ранее заявила, что граждане Франции якобы перестали соблюдать личную гигиену. Так произошло, по ее словам, из-за дороговизны соответствующих товаров – люди, мол, не могут их себе позволить.

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