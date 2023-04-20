'Это же наша территория': россиянка 'замахнулась' на Финляндию и размечталась об уничтожении Польши. Видео

Граждане России все чаще показывают, что в их умах безнадежно осела российская пропаганда. Жертвы путинского режима считают, что России "принадлежит" часть Европы, прежде всего Финляндия, а остальные страны в большинстве должны быть просто исчезнуть с карты мира.

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Такие речи регулярно звучат из российских телевизоров, из уст пропагандистов и представителей власти, а сейчас об этом говорят уже и простые жители государства-террориста. Соответствующее видео опубликовали украинские Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Ребята, дорогие, отдайте на то, что вам подарил Владимир Ильич Ленин. Это ж наша территория, исконная, российская", – выдала пожилая россиянка в ответ на вопрос о Финляндии.

Она также добавила, что ее стране мешают "всякие шведы, которых мы недотопили, оказывается", и в итоге решила, что некоторые страны в Европе и вовсе нужно уничтожить.

"Надо убрать Польшу, Прибалтику, которая нас не уважает, неизвестно за что, Финляндию. Вот тогда мы выйдем..." – бредила жертва режима.

Напомним, ранее ударом по Польше, ракетным или авиационным, пригрозил российский топ-пропагандист Владимир Соловьев. Он пояснил, что государство-агрессор "жалеет" только Украину, "братский народ", а в отношении других стран размышлений не будет.

"На этот раз мы не будем с Европой разговаривать, мы не будем с Европой мириться. Хотят поляки быть следующими? Это не украинцы! Мы не будем к ним относиться как к братьям! Мы уничтожим все эти города, не используя для этого сухопутные войска. Это мы Украину жалеем!" – выдал пропагандист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– депутат Государственной думы РФ Андрей Гурулев в эфире росТВ призвал "стереть с лица земли Великобританию" как главного "подстрекателя" в Европе;

– российский пропагандист-украинофоб, ведущий российского государственного телеканала RT Антон Красовский снова разразился людоедскими заявлениями. Он призвал "топить в Тисине" и "сжигать в домах" украинских детей.

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