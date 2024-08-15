За время полномасштабной войны на антивоенные высказывания решилось менее одного процента жителей России: как их наказали

С начала полномасштабной войны России в Украине до августа 2024 года на антивоенные высказывания решилось лишь 0,007% населения государства-террориста – 10 тысяч человек. Силовики составляли на них протоколы по статье о "дискредитации" армии.

Видео дня

"Несогласных" наказывали штрафами, соответственно санкции статьи 20.3.3 кодекса РФ об административных правонарушениях, в размере 30-50 тысяч рублей. Соответствующие данные собрало российское издание "Медиазона".

Отмечается, что первые протоколы за антивоенные высказывания в России начали составлять в марте 2022 года, когда госдума экстренно запретила такие действия. Менее чем через месяц силовики страны-агрессора собрали первую тысячу. К концу 2022 года их количество составило 5614, а в конце 2023 – 8590.

Сумма штрафов, уплаченных по этим протоколам, в конце 2023 года составляла 227,837 млн рублей.

Тем, кто повторно попадется на антивоенных высказываниях, светит уголовная ответственность. Такие дела возбудили уже против 194 человек. Самый известный из таких фигурантов – сопредседатель "Мемориала" Олег Орлов. Со второго раза его осудили на реальный срок и затем выдворили из России в обмен на агентов спецслужб и осужденных за границей россиян.

Заметим, что общая численность населения России составляет 144,2 миллиона.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В феврале в России за сутки на акциях протеста задержали 52 человека. Люди выходили на демонстрации по разным поводам. Как отмечали правозащитники, "кто против вторжения в Украину, кто за возвращение мобилизованных домой, а кто просто приходит возложить цветы".

– Активист Фаиль Алсинов, которого в Башкирии (РФ) приговорили к четырем годам колонии по обвинению "в разжигании межнациональной розни". Его освобождения требовали тысячи протестующих в республике, с 2014 года выступал за суверенитет Башкортостана. В 2022 году получил штраф за то, что выступил против войны в Украине и мобилизации башкиров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!