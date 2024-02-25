В России на акциях протеста против войны на Украине задержали 50 активистов. Фото

За сутки в России на акциях протеста задержали 52 человека. Люди выходят на демонстрации по разным поводам. Как отмечают правозащитники, "кто-то против вторжения в Украину, кто-то за возвращение мобилизованных домой, а кто-то просто приходит возложить цветы".

В РФ, согласно последней переписи населения, проживает 143,4 млн человек. Однако, по данным правозащитного проекта ОВД-инфо на час ночи 25 февраля, за последние сутки по всей России было задержано только 52 человека.

Больше всего задержаний – пятнадцать – в Москве, на втором месте Екатеринбург с десятью задержанными, на третьем – Уфа, там задержали пять человек. У девяти человек забрали телефоны. Восемь человек отпустили с протоколами, пять оставили в отделениях на ночь. Трем выдали предупреждения.

На акциях в память об Алексее Навальном задержаны 38 человек.

На антивоенных акциях – 6

На акциях жен мобилизованных – 4

На одиночном пикете против пыток в тюрьмах был задержан один человек.

В общей сложности, начиная с 16 февраля, в РФ на протестах задержали 400 человек. Однако в ОВД-инфо предупредили, что это число может быть больше, поскольку правозащитники в статистику включали только случаи, которые смогли проверить.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее под стенами Кремля прошла акция протеста против мобилизации. Полиция задержала более 30-ти активистов. Тогда в автобусы ОМОНа попали, в частности, журналисты и родственники "мобиков".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!