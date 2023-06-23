'За геноцид русского народа': Пригожин написал заявления в Следком РФ на Шойгу и Герасимова

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что написал заявления в Следственный комитет РФ на министра обороны страны-агрессора Сергея Шойгу и начальника генштаба РФ Валерия Герасимова. По его словам, оба эти генерала должны понести ответственность за "геноцид русского народа".

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Заявление Пригожина обнародовал Telegram-канал его пресс-службы. К публикации также было прикреплено аудио ответа на просьбу подтвердить написание заявлений (чтобы прослушать, доскролльте новость до конца).

"Да, это те самые заявления на Герасимова и Шойгу, согласно которым они должны понести ответственность за геноцид русского народа, убийство десятка тысяч русских граждан и передачу российских территорий врагу. Причем передачу умышленную, точно также, как и убийство русских граждан и геноцид. У Шойгу геноцид по национальному признаку", – заявил Пригожин.

Напомним, 23 июня было опубликовано интервью Пригожина, в котором он заявил, что ВСУ не бомбили Донбасс восемь лет, и раскритиковал Шойгу за ложь.

Кроме того, владелец "Вагнера" разоблачил фейк минобороны РФ о якобы "уничтожении" 60 танков Leopard и заявил, что оккупанты отступают на нескольких направлениях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Пригожин обвинил Шойгу в умалчивании реальной ситуации на юге Украины. По его словам, успехи ВСУ значительно более впечатляющие, чем официально признает Украина. Украинские защитники уже под Токмаком, а потери РФ достигают 60%.

– Глава "Вагнера" заявил, что контракт с минобороны РФ – это путь позора, и раскритиковал президента РФ Владимира Путина. Пригожин заявил, что его наемники никаких контрактов подписывать не будут.

– По мнению некоторых аналитиков, Путин терпит скандальные заявления Пригожина, поскольку у него попросту нет выбора.

– В разведке Британии полагают, что противостояние между "Вагнером" и минобороны РФ достигло "беспрецедентного" уровня.