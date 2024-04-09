За две минуты до старта: Россия неожиданно отменила запуск космической ракеты-носителя 'Ангара-А5'

В России отменили запуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома в Амурской области. В "Роскосмосе" заявили об отмене запуска всего за несколько минут до старта ракеты.

Причину отмены пуска не сообщили. Об этом пишут российские СМИ.

Приблизительно за две минуты до запланированного времени диктор заявил, что была выдана команда "отбой пуска". При этом руководителям работ приказали подготовиться к стоянке 24 часа.

Страна-агрессор хвасталась, что запуск космической ракеты-носителя "Ангара-А5" должен был открыть летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса "Амур". Также в РФ рассчитывали, что ракета "Ангара-А5" должна была прийти на смену ракетам-носителям "Протон-М", которые эксплуатируются с середины 1960-х годов.

Ранее в РФ уже проводили испытания "Ангары". Первый запуск состоялся 23 декабря 2014 года, второй – 14 декабря 2020 года, третий – 27 декабря 2021 года. Также россияне надеются, что испытания ракет "Ангара" легкого и тяжелого класса планируется завершить в 2025 году.

Напомним, бывший гендиректор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин выдал неадекватную шутку о министре обороны США. Одиозный российский чиновник сравнил Ллойда Остина с гориллой.

Ранее сообщалось, что украинские хакеры взломали крупнейший из трех научно-исследовательских центров космической гидрометеорологии РФ "Планета".

Как сообщал OBOZ.UA, в стране-агрессоре России выдумали причину своего фиаско с падением российской автоматической межпланетной станции "Луна-25", которая не смогла успешно выполнить свою миссию и разбилась о поверхность Луны.

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