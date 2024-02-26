Рогозин выдал расистский пост о главе Пентагона Остина: астронавт НАСА поставил его на место

Бывший гендиректор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин пошутил о министре обороны США. Одиозный российский чиновник сравнил Ллойда Остина с гориллой.

Соответствующую запись он разместил в соцсетях. К посту он добавил фото главы Пентагона.

"Министр обороны США Ллойд Остин очень любил фотографироваться с пигмеями", – подписал россиянин публикацию.

Астронавт Скотт Келли в комментариях возмутился расистскими намеками россиянина.

"Димон, учитывая, что ты, по сути, нацист, твой отвратительный расизм не вызывает особого удивления. Ты банально завидуешь настоящему генералу с его реальным боевым опытом, потому что ты – фейковый солдат с фейковыми медалями. Когда ты собираешься вернуться в Украину, чтобы снова поиграть в солдатиков? Не забудь захватить с собой бронированные памперсы", – написал он.

После скандала большой фанат нацистского поздравления "от сердца к солнцу" заявил, что у него нет страницы в Твиттере. Это оказалось ложью, страница его. А пост быстро скрылся.

Напомним, ранее сообщалось, что эксглава "Роскосмоса" Рогозин, после освобождения из этой российской госструктуры назначивший себя "военным советником" оккупационных войск в Украине, получил ранения во время празднования дня рождения в оккупированном Донецке. Рогозин, по данным российских источников, получил "обломочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра", однако признает он лишь обломок в шейном отделе позвоночника.

При этом сам россиянин пожаловался, что за ним "охотились", ведь ресторан "Шеш-Беш" в Донецке, который, согласно российской пропаганде, "восемь лет бомбили", по словам Рогозина, с 2014 года "противник ни разу не обстреливал".

В то же время, по данным СМИ, обстрел ресторана с Рогозиным действительно мог быть не случайным. К его организации мог быть причастен уже покойный "повар Путина" Евгений Пригожин, по совместительству владелец ППК "Вагнер", с которым экс-глава "Роскосмоса" вступил в публичный конфликт.

26 декабря 2022 года Рогозин был прооперирован. Перед операцией он жаловался журналистам, что ему грозит паралич.