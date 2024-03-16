'Едва убежал от удара': утро в Белгородской области началось с обстрелов, россияне паникуют. Видео

В Белгородской области России утром 16 марта местные жители сообщили об атаке. Утренные взрывы вызвали большую панику у россиян, ставших свидетелями прилета.

Так, на одном из видео, опубликованных в российских СМИ, водитель троллейбуса снял первые минуты сразу после атаки на город. В десятках метров перед местом прилета столкнулись сразу несколько легковых автомобилей, грузовой автомобиль и троллейбус.

На опубликованных россиянами кадрах также видно, как на месте прилета горит несколько автомобилей. В зданиях рядом в результате атаки выбило окна.

"Это бак течет. Здесь п**дец, я едва ушел из-под удара", – рассказывает в истерике россиянин, выбежавший из троллейбуса сразу после прилета.

Осторожно! На кадрах много нецензурной лексики!

Также несколько раньше губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в селе Глотово Грайворонского городского округа ВСУ якобы атаковали дроном-камикадзе легковой автомобиль.

"Леговый автомобиль, двигавшийся по дороге, подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел в селе Глотово Грайворонского городского округа. В результате взрыва машина вспыхнула, пострадали 5 человек, находившихся в ней", – писал Гладков.

Как сообщал OBOZ.UA, добровольцы легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона" анонсировали днем 15 марта массированный удар по военным объектам российской оккупационной армии в Белгороде. Они обратились к жителям этого города с призывом уехать в течение часа после публикации предупреждения или скрыться в укрытиях.

Напомним, что утром 16 марта в Самарской области РФ атаковано сразу два нефтяных предприятия. Неизвестные дроны прилетели на нефтеперерабатывающий завод в Сызрани и Новокуйбышевский НПЗ. На обоих заводах вспыхнули пожары.