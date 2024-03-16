В Белгородской области приостановят работу ТЦ, школ и колледжей: жалуются на обстрелы

В Белгородской области России из-за обстрелов в ближайшие дни приостановят работу торговых центров, школ, колледжей и вузов. Родителей, дети которых ходят в детские сады, также просят оставить детей дома.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он заявил, что такие меры необходимы в связи со сложной ситуацией в самом Белгороде и области из-за постоянных обстрелов и опасности.

"Исходя из текущей обстановки, принимаем решение, что торговые центры Белгорода и Белгородского района в воскресенье и понедельник не будут работать".

По работе школ и колледжей. Понедельник и вторник – выходные. Сейчас посмотрим, как подобрать точную формулировку с точки зрения законодательства. Самое главное, что в понедельник и вторник занятий в школах не будет, в том числе дистанционных. Решение касается Белгородского, Борисовского, Волоковского, Краснояружского районов, Грайворонского, Валуйского, Шебекинского и Яковловского городских округов, а также города Белгорода. Это решение мы будем рекомендовать и нашим вузам", – заявил Гладков.

Также он попросил родителей, которые приводят детей в дежурные группы детских садов, по возможности в понедельник и вторник оставлять детей дома.

Если такой возможности нет, значит будем помогать родителям, если они работают на критических специальностях. Понятно, как и воспитатели, и нянечки, и технический персонал переживают. Ситуация довольно сложная и в городе, и в Белгородском районе. Конечно, вопрос безопасности для всех нас самое главное", – утверждает Гладков.

Ранее сообщалось, что добровольцы из "Русского добровольческого корпуса" высмеяли заявление минобороны РФ об "1,5 тысяче потерь террористов", из которых около 500 человек якобы были убиты российскими военнослужащими. На ложь о полном уничтожении практически всего состава РДК там отреагировали публикацией видео с захваченными в плен на территории РФ российскими военнослужащими. Добровольцы РДК также снова пригласили на встречу губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.