Общеизвестно, что в мордоре в оппозиции был только один человек. Его убили. Вопрос: сколько же теперь в мордоре в оппозиции? Ответ: один человек.

Вдова Алексея Навального Юлия уже успела о себе весьма громко заявить и получить сумасшедшую поддержку от Цивилизации: достаточно сказать, что в Мюнхене ей предоставили слово сразу после вице-президента США.

Она — на Западе, она — в [понятно, относительной] безопасности, но в отличие от заграничной "оппозиции" она — оппозиция не заграничная, а именно российская, ибо мужа её убили в россии, она же продолжает его дело и поэтому как заграничная не воспринимается.

У российских "оппозиционеров"-заграничников появился шанс стать оппозиционерами уже без кавычек, а настоящими, если они объединятся вокруг неё, — и, похоже, это процесс уже начался.

Находясь на свободе, она может значительно больше, чем мог её убитый муж, так что должна стать не просто лидером, но и лидером с реальными возможностями.

Она искренне ненавидит пуйло и всю его систему, искренне стремится уничтожить и то, и другое, а имея и поддержку от Запада, и безусловный авторитет благодаря тому, кем она является, способна достичь возрождения мордорской оппозиции практически с совершенно абсолютного нуля.

В её деятельности, которая будет, безусловно, направлена, в первую очередь, на физическое уничтожение пуйла, возможности ГУР, конечно бы, не помешали (как, кстати, и возможности тех, кого у нас называют "разведкой Эстонии"), а потому желательно налаживать соответствующие контакты.

Не травить, а дружить. Ибо вместе — сможем больше.