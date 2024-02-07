YouTube заблокировал десятки российских региональных каналов: что происходит

За последние сутки видеохостинг YouTube заблокировал около сорока каналов российских региональных государственных телевизионных и радиовещательных компаний. Причины этого в компании не назвали.

Об этом сообщили российские СМИ. Блокировка началась утром 6 февраля.

Под блокировкой оказались, в том числе, телерадиовещательные компании Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Белгорода, Мурманская, Пскова, Вологды, Читы, Иваново и других городов.

После начала войны против Украины компания Google, которой принадлежит Youtube, заблокировала каналы Совета Федерации России и аккаунта телеканала "Разом-РФ".

В пояснении Google указывали, что каналы были заблокированы из-за санкций без возможности восстановления. На канале Совета Федераций восемь лет публиковались прямые трансляции заседаний, а также комментарии сенаторов и программы истории России.

Кроме того, из-за санкций был заблокирован канал российского парламента "Дума ТВ", а также компаний "Ростех", "Камаз" и объединенной авиастроительной компании (ОАК).

Также отмечается, что YouTube заблокировал канал российского режиссера Никиты Михалкова "Бесогон TV". При попытке открыть его появляется сообщение о блокировке с указанием причины: "Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний".

Как сообщал OBOZ.UA, сразу после полномасштабного вторжения в Украину YouTube заблокировал российские пропагандистские каналы в Украине. Под запрет попали "Первый канал", "Россия 24" и "Россия 1", TASS, "РИА Новости", РБК, "Телеканал Звезда".

Позже стало известно, что в стране-агрессоре России могут заблокировать самый популярный в мире видеохостинг. Платформа YouTube, возможно, станет недоступна на территории РФ с 28 февраля 2023 года.

В мае 2023 года стало известно, что YouTube удалил 9 тысяч каналов, на которых распространяли фейки о войне России против Украины. В частности, больше не доступны площадки, где полномасштабное военное вторжение на территорию украинского государства называли "освободительной спецоперацией".

Однако позже YouTube начал игнорировать запросы удалить российскую пропаганду против Украины. В результате поддерживаемые Кремлем нарративы снова распространяются по Европе.

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