''Я им не верю. А ты?'' В Воронеже активистка вышла в одиночный пикет с антивоенным шаржем. Фото

Жительница российского Воронежа вышла в выходной день на одиночный пикет, высмеивающий пропагандистов федеральных каналов. На своем плакате девушка нарисовала карикатуры небезызвестных разжигателей войны и национальной розни с риторическим вопросом "Я им не верю. А ты?"

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Об этом сообщают российские оппозиционные СМИ. По словам местных журналистов, смелой участницей одиночного протеста стала воронежская активистка, которая не впервые организовывает подобные акции.

"Викторию задержала полиция. Уже из отдела МВД ее выпустили без протокола. У активистки это уже четвёртый пикет против войны и пропаганды", – указано в сообщении.

Напомним, что в центре Москвы в годовщину полномасштабного вторжения в Украину россиянин вышел с украинским флагом на одиночный пикет. Николай Романов продемонстрировал свою поддержку нашей стране вопреки риску подвергнуться остракизму и уголовному преследованию.

Как сообщал OBOZREVATEL, 61-летняя жительница Улан-Удэ предстанет перед российским судом за то, что она участвовала в митинге против мобилизации на войну в Украине. Наталья Филонова якобы ударила сотрудников полиции шариковой ручкой после ее задержания.

Еще раньше в Омске полицейские задержали пенсионерку за антивоенный плакат. Пожилая женщина вышла на улицу с призывом к российским матерям остановить войну.

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