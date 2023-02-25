На одиночный протест с флагом Украины в руках: в Москве смелый молодой человек провел акцию против войны. Фото

В столице страны-агрессора России Москве объявился смелый молодой человек с антивоенной позицией. Он провел одиночную акцию против полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Об этом сообщает "Радио Свобода". Москвича зовут Николай Романов. Он предстал с сине-желтым флагом в руках (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Романов вышел на одиночный протест с флагом Украины к самому Кремлю. Он заявил, что не скрывает своей личности и поддерживает нашу страну.

Примечательно, что сделал это парень символично – в годовщину полномасштабного вторжения в пятницу, 24 февраля.

"Здравствуйте, меня зовут Николай Романов! Своей личности я не скрываю. Сегодня 24 февраля 2023 года вышел с флагом в поддержку Украины на Красной площади (город Москва) и вблизь Москва-Сити", – заявил Романов.

Он признался, что хочет, чтобы о его поступке узнало как можно больше россиян.

"Думаю это отличный и очень интересный материал. Очень хотелось бы чтобы как можно больше людей в России это заметили. Спасибо!" – написал изданию Романов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Москве неизвестный партизан повредил известную Z-инсталляцию. Он залил ее красной краской, которая символизирует кровь.

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