В Белгородской области РФ заявили о "бавовне": есть погибшие и раненые военные

В Белгородской области РФ в районе АПП "Шебекино" 16 января произошла "бавовна". Она была довольно результативной – пять военнослужащих страны-агрессора погибли, еще два получили ранения.

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Все они якобы являются солдатами срочной службы. Такие данные 17 января обнародовал на своем Telegram-канале проект ASTRA.

"Погибшие и раненые – солдаты в/ч 31135", – сказано в сообщении. Эта войсковая часть дислоцируется в поселке Калининец-1 Московской области.

В России заявили, что приграничная территория подверглась "обстрелу", обвинив в этом украинскую сторону. Сам пункт пропуска якобы тоже получил повреждения.

Добавим, что российский автомобильный пункт пропуска "Шебекино" находится на границе Белгородской области РФ с Харьковской областью Украины.

Как писал OBOZREVATEL:

– В российском Шебекино Белгородской области 15 января произошла "бавовна" на рынке. Снарядами повреждены торговые ряды, пострадавших нет.

– 9 января в Шебекино также слышали взрывы. Местные жаловались, что за короткий промежуток времени "хлопков" было около 15.

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