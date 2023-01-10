В Шебекино Белгородской области ''бавовна'', жителям разослали смс с предупреждениями об обстреле. Фото и видео

Вечером 9 января в городе Шебкино Белгородской области произошла "бавовна". Местные жители пожаловались, что за короткий промежуток времени слышали около 15 взрывов.

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Также в населенном пункте пропало электричество. Об этом пишут местные Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Жители Шебкино в соцсети заявили, что слышали около 15 взрывов.

"Звуки, которые слышали шебекинцы около часа назад. И таких было штук 15. Страшно пздц", – говорится в описании к видео.

Примечательно, что государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ разослала жителям этого населенного пункта предупреждение о якобы обстреле. Также людей призвали спуститься в подвалы.

Кроме того, местные паблики сообщили, что в Шебкино пропало электричество. Однако причину отсутствия электроэнергии не назвали.

Напомним, в новогоднюю ночь в российском Белгороде прогремели взрывы. "Бавовна" прилетела к жителям страны-агрессора прямо под бой курантов.

Ранее сообщалось, что 3 января в городе Новый Оскол Белгородской области вспыхнул мощный пожар. Над городом поднялось облако черного дыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 декабря в России произошел пожар на Ростовской АЭС. Вспыхнул блочный трансформатор энергоблока №3. В результате инцидента один человек погиб, еще один пострадал.

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