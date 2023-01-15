В Белгородской области произошел ''хлопок'' на рынке в Шебекино: фото и видео

В воскресенье, 15 января, на рынке в российском Шебекино Белгородской области РФ произошла "бавовна". Снарядами повреждены торговые ряды на рынке.

Видео дня

Об этом в Telegram сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших в результате инцидента, нет. При этом в обстреле рынка он обвинил Вооруженные силы Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

"Оперативные службы на месте, администрация продолжает подомовой обход территории", – сообщил чиновник.

Напомним: 9 января в городе Шебекино также произошла "бавовна". Местные жители пожаловались, что за короткий промежуток времени слышали около 15 взрывов.

Примечательно, что государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ разослала жителям этого населенного пункта предупреждение о якобы обстреле. Также людей призвали спуститься в подвалы.

Одна из жителей Шебекино в отчаянии записала обращение к президенту РФ Владимиру Путину, поскольку ей надоело жить в условиях регулярной и внезапной "бавовны". Россиянка возмущена, что жителям города приходится выезжать в другие области, чтобы защитить своих людей от взрывов и стрельбы.

Примечательно, что россиянка не просила Путина прекратить войну. Ей нужны только выплаты.

"Почему нет никакой реакции? Нас никто не может защитить. Мы должны содержать семьи, работать, а это невозможно. Но с 24 февраля нам, жителям приграничных территорий никто не выплатил ни копейки помощи", – утверждает россиянка, которая искренне не понимает, в чем дело.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в новогоднюю ночь в российском Белгороде прогремели взрывы. "Бавовна" прилетела к жителям страны-агрессора прямо под бой курантов;

– 12 января в Новом Осколе Белгородской области прогремела очередная серия взрывов, к которой местное население порядочно привыкло. Осколок одного из снарядов угодил в машину, которая ни в чем не бывало ехала по трассе, и разбила лобовое стекло.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!