В российском Белгороде снова неспокойно: в городе раздаются взрывы. Видео

В российском Белгороде вечером в понедельник, 8 января, прогремели взрывы. В населенном пункте включили сигнал воздушной тревоги, пропагандисты заявили о якобы обстреле со стороны Украины и о "работе ПВО".

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Соответствующие кадры в сети публиковали местные Telegram-каналы. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков порекомендовал россиянам не подходить к окнам или спуститься в укрытия.

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Российские пропагандисты заявили, что юго-восток Белгорода якобы обстреляли из РСЗО "Ольха", там прогремело около 30 взрывов. В сети показали кадры посеченных осколками автомобилей и публиковали работу ПВО.

Позже в министерстве обороны страны-агрессора выдали басню о том, что "была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку с применением РСЗО RM-70 Vampir по объектам на территории РФ". Оккупанты заявили, что над Белгородской областью "средствами ПВО уничтожены 10 реактивных снарядов РСЗО RM-70".

В сети обратили внимание на очередное вранье оккупантов и заявили, что "Вампиры" до Белгорода долететь не могут.

Гладков позже проинформировал, что "три человека пострадали при обстреле Белгорода". У них осколочные ранения, их госпитализировали. В двух многоквартирных домах выбиты окна. Также осколками повреждены несколько автомобилей.

"По предварительным данным, есть трое пострадавших – женщина с осколочными ранениями спины, у мужчины осколочное ранение груди, спины, предплечья, еще у одного мужчины осколочное ранение груди и верхней конечности", – написал представитель российских террористов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Гладков обратился к жителям Белгородской области с призывом. Он посоветовал россиянам эвакуироваться подальше от "обстрелов мирных кварталов" облцентра.