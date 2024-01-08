Взрывчатка была закреплена на цистерне: в Нижнем Тагиле прогремел взрыв на железной дороге неподалеку от нефтебазы

В Нижнем Тагиле Свердловской области 8 января прозвучал взрыв на железной дороге. Неизвестные закрепили взрывное устройство на цистерне с топливом.

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Взрыв произошел неподалеку от нефтебазы. Об этом сообщают российские пропагандисты.

Первые сообщения в российских ресурсах о взрыве в районе Нижнего Тагила появились около 14:30 по киевскому времени. Изначально пропагандисты со ссылкой на источники сообщили о взрывном устройстве на железнодорожных путях.

"В Нижнем Тагиле на железнодорожных путях, предварительно, сработало взрывное устройство. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Неподалеку от места взрыва было найдено еще одно ВУ", – написал один из пабликов.

Позже начали появляться детали инцидента. В частности, пропагандисты рассказали, что взрыв произошел в районе железнодорожной станции Сан-Донато. Также они рассказали, что взрывное устройство было прикреплено к цистерне с топливом, которую перед тем наполнили на расположенной поблизости нефтебазе.

Утверждения об отсутствии разрушений при этом из сообщений пропагандистских пабликов РФ исчезли, хотя на отсутствии пострадавших они продолжили настаивать, правда, некоторые при этом на всякий случай добавляли к утверждению слово "предварительно".

"Первыми взрыв услышали сотрудники военизированной охраны, которые охраняли вагоны с металлом неподалёку. Они осмотрели место, нашли повреждённую цистерну и ещё одно взрывное устройство на магните на соседней бочке. На место выехали взрывотехники, территорию оцепили. Пострадавших нет", – пишут пропагандисты.

Ни фото, ни видео с места событий в сети пока не появлялось.

Напомним, ранее стало известно, что в России обнаружили мертвым пропагандиста Александра Рыбина. Он "освещал" в российских СМИ события в оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

Незадолго до смерти Рыбин засветился в Мариуполе. Там он неожиданно взялся критиковать так называемые власти за зашкаливающую коррупцию.