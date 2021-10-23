Взрыв на пороховом заводе в России попал на видео: погибли все работники смены
Взрыв 22 октября на заводе синтетических волокон "Эластик" возле российской Рязани мгновенно унес жизни всей смены рабочих – 16 человек. Еще один мужчина от полученных травм скончался в больнице.
Момент смертельного ЧП попал на видео. Его опубликовал российский Telegram-канал 112 (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
На кадрах видно, как мужчины разгружают конвейер, забирая с него большие мешки. За их работой наблюдает стоящая справа женщина.
В какой-то момент на ленте начинается пожар. Рабочие моментально убегают с места происшествия, но не успевают.
Они бежали к лестнице, пытаясь спуститься с платформы: там возникла суета, люди толкали друг друга и падали. Когда раздался взрыв, ударная волна буквально снесла их.
Отметим, что взрыв произошел в цехе частного предприятия "Разряд" (расположен на территории "Эластика"), где производили порох и промышленные взрывчатые вещества. Тогда как сам завод под Рязанью обанкротился и не работает.
Огонь охватил территорию в 160 кв. м. Открытое возгорание пожарные ликвидировали быстро. Однако в целом работу по тушению пожара осложняло сильное задымление в цехе.
Как сообщал OBOZREVATEL, 22 октября сильный взрыв и пожар произошли на химзаводе во Внутренней Монголии на севере Китая. В результате погибли четыре человека, трое пострадали.